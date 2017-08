QUANTE ATTIVITÀ DIVERTENTI NEGLI HOTEL BARCELÒ

Andare in vacanza non è solamente un momento di distacco dalla quotidianità, è anche e soprattutto ricerca di soggiorni e luoghi indimenticabili, particolari e affascinanti che ci regalino emozioni e momenti unici.

Hotel stravaganti, servizi originali e innovativi, tutto riassunto in un unico brand: Barcelò Hotel Group. È questa la catena alberghiera più trendy che sa stupire i propri ospiti grazie alle sue singolari strutture e offerte.

Le sane abitudini ci accompagnano anche in vacanza, e le attività sportive sono un momento ormai irrinunciabile. Per questa ragione l’hotel Royal Hideaway Sancti Petri di Cadice ha pensato di offrire ai suoi ospiti un’esperienza unica per rendere l’esercizio fisico un piacevole momento: la Tropical Gym.

Spinning, corpo libero, yoga, sono tutte attività proposte, da praticare seguiti da un Fit Setter sui tetti più panoramici dell’hotel, per assaporare al massimo la brezza dell’oceano, il suono dell’infrangersi delle onde e la vegetazione tropicale del resort. Lo sport effettuato all’aria aperta, infatti, comporta numerosi benefici, influendo positivamente sulla nostra salute, fisica e mentale, poiché permette di concentrarsi maggiormente e focalizzarsi sulle attività svolte.

Le ultime ore pomeridiane sono il momento migliore per rimanere in spiaggia e godersi l’atmosfera marittima: la folla comincia ad abbandonare lettini e ombrelloni e il sole inizia a calare, regalando un tramonto sul mare spettacolare.

Barcelò Illetas Albatros, l’hotel adults only situato sull’isola di Maiorca offre la possibilità di assaporare un gustoso e salutare Picnic nel tardo pomeriggio sull’incantevole costa dell’isola, grazie al programma Beachnic. Il nuovo servizio dell’hotel è unico ed esclusivo e consente di usufruire di un elegante cesto da picnic da portare nella baia con accesso privato per rilassarsi, gustando uno spuntino immersi in un paesaggio formidabile. Il menu include frutta fresca e deliziosi sandwich, realizzati con ingredienti di ottima qualità, tra cui avocado, formaggio fresco, rucola e pollo. Prezzo per persona a partire da 20,00 Euro.

Il Barcelò Raval, in pieno centro a Barcellona, è una meta irrinunciabile per assaporare il pasto domenicale trendy per eccellenza, il Brunch, bevendo un ottimo caffè e gustando le prelibatezze della selezione Bakery Corner, Veggy Corner o Fruit Corner presso il B-Lounge. Inoltre, sulla meravigliosa terrazza panoramica dell’undicesimo piano, conosciuta come Terrazza 360º, si possono gustare i migliori cocktail e una favolosa selezione di cibi.

Barcelò Hotel Group si prende cura anche del divertimento dei suoi piccoli ospiti. Per loro, presso le strutture della catena, è disponibile un programma originale: Happy Minds. Nei giorni di vacanza i bambini possono divertirsi e apprendere allo stesso tempo. Il progetto, ispirato alla teoria delle multiple intelligenze elaborato dallo scienziato americano Howard Gardner, vuole offrire ai bambini un nuovo e innovativo divertimento, per stimolare la loro creatività e curiosità anche lontano dai banchi di scuola attraverso laboratori e giochi interattivi in compagnia di Barcy, la simpatica mascotte.

Le vacanze sono il breve periodo ristoratore durante il quale fare il pieno di energie, concedendosi soprattutto qualche momento di puro riposo. La Bobadilla, a Royal Hideaway hotel, presso la Sierra di Loja, vicino Granada, ha collocato delle confortevoli sedie, sollevate da terra, all’interno dell’incantevole tenuta, ideali per conciliare il rilassamento e per godersi la siesta spagnola, nel verde giardino, circondati da ulivi e querce. Le comode strutture, situate in splendide oasi verdi, sono state ideate per lasciarsi abbandonare in un sonno ristoratore completamente immersi nella natura, a qualunque ora del giorno.