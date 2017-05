Giunto alla terza edizione, lo Spidi Tour diventa internazionale. Alle sei tappe italiane (Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Piemonte e Veneto) se ne aggiungono altre sei “europee” (due in Francia, due in Spagna, una in Portogallo, una in Polonia).

Domenica 21 maggio a Milano è in programma la seconda tappa italiana (la terza europea dopo quella in Francia). L’evento all’insegna di moto, curve e buona compagnia, sarà così articolato: ritrovo presso lo Spidi Store in Piazza Firenze, 12 alle ore 8:30, briefing iniziale e consegna del “Kit Traveller” a ciascun partecipante. Partenza alle ore 9:30, pranzo ore 13:00 circa, rientro in negozio ore 18:00 per rinfresco. (Questo il link per consultare la mappa del percorso https://goo.gl/maps/ai5bvPFjiBn). Ci si può iscrivere direttamente in negozio versando la quota di 25 € oppure on-line pagando il giorno dell’evento. In questa tappa, come in tutte le date italiane dello Spidi Tour, sarà presente Max Temporali, voce tecnica di Mediaset del mondiale SBK.

I partecipanti, oltre a ricevere uno buono sconto del 15% della validità di 1 mese, potranno provare le giacche Spidi Ventamax e tutte le altre novità. Come la giacca in pelle Spidi Garage caratterizzata dal perfetto stile vintage sia in colore nero che marrone. Un capo ben rifinito e dall’ottima vestibilità, ottenuta grazie al processo di lavorazione tutto italiano della pelle lavata in botte, processo che dona a questa giacca una morbidezza e uno stile unici. Inoltre le due prese d’aria esterne sul petto e la fodera interna in cotone la rendono perfetta per la bella stagione. La sicurezza è garantita dalle protezioni estraibili Warrior Lite su gomiti e spalle oltre che dalla possibilità di inserire il paraschiena. Le regolazioni in vita, sulle maniche e le due ampie tasche esterne fanno della Spidi Garage una giacca confortevole in tutte le condizioni.