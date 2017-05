SUPER BALADIN COMPIE 20 ANNI

Anno: 1997 Mese: maggio. Giorno: 25

Un arrembante Teo Musso decide che è il momento di dare una sterzata decisa alla sua nascente attività di birraio: avrebbe messo in bottiglia la sua creatura più prestigiosa la SUPER BALADIN!

Da allora molta birra, ehm, acqua è passata sotto i ponti ma la SUPER beh… è sempre la SUPER! Come festeggiare allora un traguardo così emblematico nella storia del Birrificio Baladin e, consentitecelo, in generale della birra artigianale italiana? In realtà la SUPER BALADIN in questi 20 anni ha “figliato” numerose altre versioni e situazioni, ecco allora nascere una SUPER 500 per festeggiare la “rinascita” della famosa vettura italiana… e poi la SUPER CHEESE dedicata alla rassegna casearia della città di Bra. E ancora la SUPER SOUR, molto apprezzata negli USA, la SUPER PASTA, dedicata alla ristorazione ed al connubio con IL PASTAIO DI GRAGNANO, e poi come dimenticare la SUPER ARROGANT la prima “collaborazione” con gli amici del birrificio americano STONE BREWING dalla cui creazione Teo ha preso spunto per l’ormai acclamata SUPER BITTER e la SUPER RISERVA.

Occorreva quindi ancora un colpo di coda ed ecco il “vulcano Teo” esplodere con non una, non due ma addirittura con tre versioni nuovissime del suo grande classico: SUPER MOSAIC, SUPER GENTILE e SUPER CINNAMON che, a partire dal 25 Maggio 2017, saranno disponibili in quantità limitata per tutti coloro che amano hanno amato e vogliono continuare a godere della nostra SUPER BALADIN e che non vorranno farsi mancare queste tre “chicche”, un segno di affetto del loro creatore verso la sua creatura più acclamata di questi primi vent’anni!

Volete sapere qualcosa di più di queste tre SUPER meraviglie? Eccovi alcune note:

SUPER MOSAIC: colore ambrato, 8° gradi alcolici – Una birra dallo spiccato profumo di frutta tropicale ed agrumi (mango, ananas, cedro) donatole dall’uso generoso di luppolo della varietà Mosaic da cui il “nome di battaglia” … In bocca ottimo l’equilibrio tra l’amaro e le note caramellate dell’orzo che accompagnano i sentori delicati di frutta sciroppata e un alcolico che si avverte solo…a bottiglia finita!

SUPER GENTILE: colore ambrato, 8° gradi alcolici. – Al naso spiccano sentori di nocciole fresche date all’uso della farina di nocciola “Tonda Gentile” tipica del basso Piemonte mentre all’assaggio, grazie all’utilizzo della sua “pellicina” il profilo aromatico ne esce arricchito accentuando il gusto di nocciola che ben si accompagna alle note di frutta secca tipicamente presenti nella Super Baladin.

SUPER CINNAMON: colore ambrato, 8° alcolici – In questa versione le note di cannella presenti ad un primo approccio olfattivo si fondono con delicata armonia ai sentori maltati tipici della SUPER classica, mentre in bocca cresce come in una “piccola festa per pochi intimi” l’aroma di cannella che va a completare il bouquet di gusti in un bell’equilibrio di frutta matura e sciroppata, fichi secchi e mandorle…Le 3 versioni speciali saranno vendute al prezzo unitario consigliato al pubblico di € 10.