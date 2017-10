UN FRIZZANTE BRUNCH D’AUTUNNO

Oggi in redazione prepariamo un fantastico brunch, preludio ai pranzi natalizi. E visto che l’autunno romano è tiepido, apparecchiamo in giardino. Venite a vedere le sfiziosità che proponiamo. A cominciare dalle bibite, rigorosamente analcoliche, di PAOLETTI BIBITE, azienda leader da oltre 100 anni, grazie all’ imprenditorialità tutta italiana di nonno Enrico, che nel piccolo paese di Folignano avviò artigianalmente una produzione pluripremiata di bibite gassate.

Cedrata, ginger pompelmo, bitter, chinotto…la scelta è vastissima. Su tutti i prodotti spicca l’etichetta evocativa ( la stessa incollata a mano dalle donne del paese ai tempi di nonno Enrico). E’ FrizzanTina, la bellissima pin-up che vi sorride e quasi vi invita a questi sorsi di piacere. Un’eccellenza italiana per esaltare le ricette di un delizioso brunch d’inizio autunno.

Ecco la ricetta per preparare croccanti pagnotelle di pane che poi taglieremo a fette per le bruschette: Potete utilizzare vari tipi di farina bio: kamut, grano tenero o semplicemente frumento integrale (eventualmente mescolato con farina bianca).

• Versate in una ciotola 300 g di farina con un po’ di sale. Unite 200 ml d’acqua tiepida in cui avrete diluito ¾ di cubetto di lievito di birra. Volendo, potete aggiungere 1 o 2 cucchiai d’olio.

• Lavorate la pasta finché non diventa soda ed elastica, quindi fatela riposare al caldo per 3 ore. Quindi infornate.

Dopo aver fatto raffreddare le pagnottelle sulla griglia, tagliate delle belle fette spesse. Spalmate una crema di olive per sentire il profumo del sud in una giornata d’estate. Oppure farcitele con melanzane grigliate, ricorderete le conserve della nonna.

Sfiziosi gli Arancini di riso si preparano così:

Per il riso

– 500 g di riso carnaroli bianco

– zafferano

– sale

– 1 pizzico di pepe nero

– 100 g di burro

Per la farcia

– 1 carota

– 1 costa di sedano

– 1 zucchina

– 100 g di piselli

– 1 cipolla bianca

– 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– sale

– 100 g di mozzarella

Per la frittura

– 3 albumi

– 350 g di pangrattato

– 1 l di olio di arachide

Per la guarnizione

– alloro

– pomodoro

PREPARAZIONE

1 Mettete l’acqua in un tegame capiente, al bollore unite il riso, il sale, il pepe e lo zafferano, cuocete a temperatura media, fino alla

cottura (circa 20 minuti). Mantecate con il burro e mettete il riso su un piano freddo stendendolo in modo che raffreddi completamente.

2 Nel frattempo tagliate a cubetti le verdure della farcia, mettetele in un tegame a cuocere lentamente fino alla completa cottura, unite

l’olio solo verso la fine, e salate leggermente

3 Tagliate la mozzarella a cubetti, sbattete leggermenet in una ciotola gli albumi, preparate in un’altra ciotola il pangrattato

4 In un’altra ciotola mettete dell’acqua, che vi servirà per lavorare il riso

5 Prendete una manciata di riso freddo, all’incirca della grandezza di una palla da tennis. Arrotolatela tra le mani a formare una palla, con

le dita fate un buco dall’alto verso il basso, allargando, mettetevi un po’ di farcia e un pezzetto di mozzarella

6 Richiudete con il riso aiutandovi con i palmi delle mani, passate la palla nell’albume e nel pan grattato, cercando di farle assumere una

forma sferica. Precedete fino a esaurimento degli ingredienti

7 Versate l’olio in una padella o nella friggitrice, scaldatelo senza farlo fumare. Immergete gli arancini e friggeteli finché saranno dorati, guarnite con foglie d’alloro

Ora una ricca insalata di lattuga e pomodorini (dal nostro orto ) condita con olio extravergine d’oliva. Aggiungiamo i semi di sesamo, (efficaci nella prevenzione dell’osteoporosi e valida alternativa per chi non può assumere latticini a causa di intolleranze alimentari per rinforzare ossa e denti) e i semi di zucca, ricchi di minerali come il magnesio, zinco e selenio, sono anche integratori naturali alimentari di fosforo.

E ancora Cous Cous alle verdure:

400 g di cous cous precotto

– 300 g di fagiolini

– 300 g di ceci lessati

– 1 melanzana

– 1 zucchina

– 1 cipolla

– 8 pomodori, pelati

– 1 spicchio di aglio

– 1 peperone, giallo

– 1 peperone, verde

– 1 peperoncino

– 1 cucchiaio di pomodori, passata

– 4 cucchiai di olio di oliva extra vergine

– 2 cucchiai di uvetta sultanina

– 1 cucchiaino di cumino

– 1 cucchiaino di paprica

– 200 ml di brodo vegetale

– sale

– pepe

– 1 l di acqua

PREPARAZIONE

1 Preparate il cous cous. Mentre cuoce mondate le verdure. Tagliate a dadi, senza sbucciarle, la melanzana e la zucchina. Tagliate i peperoni a striscioline. Tritate la cipolla. Lavate e tagliate a pezzetti i fagiolini.

2 In un tegame con due cucchiai d’olio rosolate le zucchine e le melanzane, sgocciolatele poi su carta assorbente da cucina

3 Nello stesso tegame aggiungete ancora un cucchiaio d’olio e passatevi i fagiolini, i peperoni e il peperoncino, cuocete per 10 minuti, mescolando di frequente. Alla fine aggiungete le zucchine e le melanzane messe da parte.

4 In un altro tegame, con il rimanente olio, appassite la cipolla tritata, aggiungetevi i pomodori tagliati a pezzi e l’aglio schiacciato.

Cuocete per cinque minuti. Unite i due tegami di verdure cotte, aggiungete i ceci con tutto il loro brodo, coprite e fate cuocere per altri 10 minuti

5 A parte, in una casseruola preparate una salsa con i pomodori passati, l’uvetta, il brodo, il cumino, la paprika, il sale e il pepe. Cuocete per 10 minuti circa

6 Adagiate il cuscus su un piatto da portata, al centro mettete le verdure mescolate ai ceci. Irrorate con un po’ di salsa e servite subito