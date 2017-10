A VIA MARGUTTA IL “COOKING SHOW” DI MIRKO MOGLIONI

Il legame profondo tra radici e contemporaneità legato al mondo dei nuovi creativi, è stato il fattore trainante del successo della II^ Edizione “Margutta Creative District”. L’iniziativa ideata e organizzata da Antonio Falanga e Grazia Marino è riuscita a far dialogare binomi culturali come: Moda e Arte, Moda e Design, Moda e Fotografia, Moda e Food.

Via Margutta, la celebre via delle Arti per tre giorni, dal 19 al 21 ottobre, è diventata il nuovo distretto creativo della capitale e fra le realtà imprenditoriali che la animano da sempre, non poteva non essere protagonista una delle sue eccellenze: il Margutta vegetarian food & art di Tina e Claudio Vannini, conosciuto a livello internazionale per essere uno dei punti di riferimento della cucina Vegetariana Italiana con particolari escursioni nel mondo Vegan e Crudista, nonché polo culturale per l’arte la musica e il teatro.

Una realtà unica, dove la moda delle sorelle Pandolfi con la propria linea beachwear “Raviolina” si è inserita in un contesto dove il giardino sospeso, i tavoli di legno naturale, i colori e l’attenzione dei particolari creano un concept elegantemente informale, impeccabile, accogliente. Dove ci si incontra per mangiare sano e bio, sin dalla colazione al “Bio Bar” ricca di proposte nutrienti e naturali. Dal gran successo del “Brunch” all’italiana con un buffet composto da più di 40 ricette si prosegue con il “Bistrot” dove è possibile gustare ad ogni ora del giorno delizie veg. Si arriva poi alle proposte del “Green Aperitif” che aiutano a socializzare gli ospiti con gusto e consapevolezza. Dulcis in fundo il “Light Gourmet Dinner” con le sue esclusive proposte enogastronomiche dense di gusto creatività e fantasia.

Appuntamento fra i più attesi della tre giorni marguttiana, dedicato agli ospiti del “Margutta Creative District” il “Cooking Show” ideato e realizzato da Mirko Moglioni Executive Chef del Margutta vegetarian food & art. Una e vera e propria performance, con l’ideazione di nuovi piatti vegan ispirati alla tradizione mediterranea. L’iniziativa voluta da Tina Vannini è stata organizzata in collaborazione con la Food Connection Company “Excellence” dell’Editore Pietro Ciccotti, che attraverso la propria piattaforma multicanale: Editoria Web e Cartacea, Comunicazione, Formazione, Consulenza Specializzata, Cooking Show, Eventi Esclusivi B2B e B2C, promuove e valorizza il patrimonio enogastronomico italiano.

Particolari ringraziamenti vanno ai Partner della serata che sono stati: FinecoBank banca del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia, tra i leader nel settore del Private Banking e Gino Tozzi, Senior Private Banker e membro del Comitato Wealth Management di FinecoBank, affermato professionista del mondo della consulenza.