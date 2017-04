Ultimamente lo zinco fa capolino dove meno te lo aspetti, utilizzato come rivestimento nelle cucine e nei bagni, reinventato creativamente sotto forma di arredi per la casa e di oggetti di uso quotidiano, e usato persino per la pavimentazione. Questo materiale, che in passato è stato a torto ritenuto modesto e apprezzato prevalentemente per la resistenza alle intemperie e la tenuta stagna, torna trionfalmente in moltissimi progetti decorativi, senza stancare mai grazie alle innumerevoli sfumature e a un fascino sempre elegante e discreto.

Nuovo o di recupero, patinato, invecchiato, colorato o lasciato grezzo, lo zinco sa mostrare sfaccettature sempre diverse, adatte a qualsiasi contesto e applicazione. Scoprite in questo libro tutta la ricchezza di questo materiale attraverso una breve panoramica sulla sua storia e le sue caratteristiche peculiari, unita a pratici consigli di manutenzione. Lasciatevi ispirare dagli oltre 30 progetti creativi di questo volume della nuova collana Esprit Déco, spaziando fra idee di riciclo di oggetti di varia provenienza e allestimenti per gli interni, la terrazza o il giardino all’insegna della funzionalità e dello stile.

Dominique Paulvé

ZINCO IDEE PER LA CASA E IL GIARDINO

Logos

Dominique Paulvé è un’autrice e giornalista che si interessa di arte, decorazione, giardini e moda. Fra i titoli da lei pubblicati, ricordiamo Chiner, rénover, transformer e Le linge ancien per le Edizioni Marie Claire.