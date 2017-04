NON CI POSSO CREDERE: AL TEATRO MANZONI

Non ci posso credere è il nuovo spettacolo di Antonello Costa che sarà in scena al Teatro Manzoni dal 20 aprile al 14 maggio.

Quante volte abbiamo usato la frase non ci posso credere… per un incontro inaspettato… per un bel voto o una promozione sul posto di lavoro….. e cosa ha spinto Antonello Costa a chiamare cosi il suo nuovo spettacolo? “ I miei 30 anni di carriera coincidono con 30 anni di attività del teatro Manzoni??!! Bisogna festeggiare: Non ci posso credere!!!”

Sta dando vita quindi ad un varietà in grande stile con soubrette, un numeroso corpo di ballo (Licia Cricchi, Marica Galli, Agata Moschini e Elisa Milani) sarà accompagnato sulla scena da Annalisa Costa e Pierre Bresolin.

Canzoni, personaggi, macchiette, balli come nella migliore tradizione, il tutto condito dal talento di Antonello che ballerà il tip tap sulle note di Vecchio Frack di Domenico Modugno. Non mancherà di coinvolgere il pubblico ricordando Renato Carosone. o attraverso l’incontro di Totò e Charlie Chaplin, di Renato Rascel e Petrolini, di Chaplin e Michael Jackson.

Molti i personaggi che incontreremo del suo repertorio, come il siculo Don Antonino, Tony Fasano, ballerino di salsa, Sergio il cugino esaurito, Hamed, e tanti altri ancora…

Antonello sa coniugare tanto mestiere con un’approfondita conoscenza del varietà storico che è stata la base sulla quale ha costruito il suo spessore con amore e scuola. E come dichiara spesso: “il talento non è solo una dote, io ho fatto tutto con serietà, passione, studio e lavoro, senza intraprendere scorciatoie, di questo ne vado fiero”.

Antonello Costa è un vero artista che crea e tiene vivo il varietà.

Assisteremo ad uno spettacolo coinvolgente, divertente, assolutamente da non perdere.