TEATRO PARIOLI: PRESENTATA LA STAGIONE 2017/2018

Il Teatro Parioli presenta “Nuovi Scenari”, una stagione di rinnovamento e cambiamento pensata dalla direzione artistica di Luigi De Filippo per allargare la platea del pubblico teatrale.

La nuova offerta culturale del Teatro Parioli, infatti, da questa stagione diventa ancor più trasversale: l’innovazione si muove nel solco della tradizione, e ogni spettacolo che verrà rappresentato al Parioli sarà un vero e proprio “evento”.

Il Parioli sarà vivo, aperto a ogni tipo di “esperienza”: proporrà spettacoli della tradizione teatrale accanto a spettacoli contemporanei, musica dal vivo di artisti indipendenti e spettacoli per famiglie, eventi per bambini e matinée per studenti.

L’obiettivo dichiarato dal Teatro nella composizione della nuova offerta culturale è proiettarsi nel futuro, facendo di elementi quali la partecipazione dell’audience, il coinvolgimento del pubblico, la multimedialità, e l’innovazione, le caratteristiche distintive del nuovo Teatro Parioli. Il tutto passerà da un approccio innovativo, rivolto sia ai grandi appassionati del teatro che alle nuove generazioni, affinché siano coinvolte nei futuri scenari della cultura italiana.

La stagione 2017/2018 sarà dunque preceduta da un mese di concerti organizzati dalla Leave Music, per poi essere inaugurata da “Poker”, spettacolo scritto dall’autore di Closer, diretto da Antonio Zavatteri, e interpretato da Francesco Montanari, già protagonista della serie Romanzo Criminale e star affermata in ambito teatrale, affiancato dalla Compagnia Gank.

Seguirà poi un grande classico rivisitato in chiave moderna ed esilarante da Ugo Chiti: “L’avaro” di Molière, il cui protagonista sarà Alessandro Benvenuti.

Le sorti della commedia brillante sono nelle mani di “Sabbie mobili”, con Roberto Ciufoli, Max Pisu e Nino Formicola, il grande Gaspare. L’inedito trio comico, diretto da Alessandro Benvenuti, garantirà risate ed allegria.

“Due civette sul comò”, pièce tratta dal testo del premio Pulitzer David Lindsay Abaire, e diretta da Enrico Maria Lamanna, narra la storia di due signore anziane che passano le loro giornate tra ripicche e battibecchi. Le due amiche-rivali sono interpretate da Simona Marchini e Valeria Fabrizi.

La Compagnia italiana di operette propone “La vedova allegra”, un grande classico del genere, e “La duchessa di Chicago”, con le stupende musiche di George Gershwin.

Anna Galiena e Corrado Tedeschi portano in scena, diretti da Zavatteri, “Notte di follia”, lotta a suon di battute tra una ex galeotta ed un presentatore televisivo in decadenza.

Gabriele Guidi dirige due star d’eccezione, come Valentina Lodovini e Ivano Marescotti, in “I have a dream”, spettacolo sui grandi discorsi che hanno cambiato il corso della storia.

Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno, e Antonella Elia, ne “Il più brutto weekend della nostra vita” di Norm Foster si concentrano sul tema dell’ amore-odio, garantendo risate, paradossi e allegria.

Il maestro Luigi De Filippo, ultimo erede della più grande dinastia teatrale italiana, offrirà un excursus del tutto inedito e personale sulla storia della sua famiglia in “De Filippo racconta De Filippo” e divertirà e commuoverà ancora una volta gli spettatori recitando in “Natale in casa Cupiello”, uno dei più grandi capolavori di Eduardo.

“Griselidis: memorie di una prostituta” è un testo contemporaneo su una donna forte e controversa interpretata da Serra Yilmaz, già musa del regista Ferzan Ozpetek.

Alessandro Benvenuti, poi, sarà di nuovo sul palco del Parioli per riproporre il suo “Benvenuti in casa Gori”, commedia esilarante in cui l’attore toscano dà vita, da solo, a ben 10 personaggi.

Il palcoscenico del teatro romano darà, anche quest’anno, spazio ai più eminenti rappresentanti della società civile: torneranno sul palco del Parioli i processi ai più controversi personaggi della storia moderna nel format “La storia a processo”, ideato e coordinato dalla dottoressa Elisa Greco.

La compagnia TeatroNovanta intratterrà grandi e piccini in un doppio appuntamento: il classico per le scuole “Mattina in musical” con “Il gatto con gli stivali” e “Alice nel paese delle meraviglie”, quest’ultimo presente anche nella novità della stagione “Domenica in famiglia” assieme allo spettacolo “Pinocchio”.

Per la rassegna “Parioli Multimediale” le scuole avranno la possibilità di assistere a “I Promessi Sposi siamo noi” e “Inferno”, due capolavori della letteratura italiana riproposti in chiave avvincente e moderna da Luciano Roman.

Ma non solo di spettacoli è fatto il teatro, che deve, nelle intenzioni della direzione artistica del Parioli, divenire spazio d’incontro e di ricerca garantendo un’offerta culturale che sia quanto più ampia possibile, dinamica, e su più livelli.

Quindi, anche il foyer del Parioli si apre agli artisti, e in occasione della prossima stagione accoglierà una mostra fotografica permanente dal titolo “Portraits”.

I foto-ritratti degli artisti che compongono l’offerta culturale del nuovo Parioli, catturati dagli scatti del fotografo Carlo Mogiani, accompagneranno il pubblico nel suo cammino verso la sala, guidandolo nel meraviglioso percorso dello spettacolo dal vivo.

La stagione del Teatro Parioli 2017/18 vuole segnare un punto di svolta sia nella sua offerta culturale che nel rapporto con i suoi spettatori, proponendo non solo classici spettacoli, ma vere e proprie esperienze.