CUCINA NATURALE: IN EDICOLA IL NUMERO DI GIUGNO

La tavola del sole è il titolo del servizio che apre il nuovo numero, le Ricette di stagione. Lo chef Stefano Navaro ha preparato un menu con piatti realizzati con alimenti ricchi di sostanze utili per proteggere la pelle e favorire l’abbronzatura. Naturalmente sono anche buonissimi e belli, come le lasagne che vedete in copertina…!

Vogliamo parlare subito di dolci? Emanuele Patrini ha preparato delle golosissime cheesecake alla frutta e ci spiega come prepararle, sia del tipo a crudo che con passaggio in forno.

Originali come sempre le proposte di Jolanta Gorzelana, idee fusion e di stagione con le zucchine, oltre a una crostata senza glutine con crema di miglio e ciliegie.

Le Variazioni delle ricette classiche di Carla Barzanò propongono quattro versioni di pizze da cuocere in padella, rapidissime e senza forno, mentre la Cucina veloce di Barbara Toselli vede i pomodori come protagonisti assoluti.

Per chi deve evitare il glutine, Antonio Zucco propone focacce e altre preparazioni da fuori casa per un picnic al 100% gluten free.

Lo chef-scienziato Marco Bianchi ci racconta le proprietà dei fiori di zucca e offre alcune ricette semplici e saporite, mentre Paola Galloni gioca di fantasia con piatti che sembrano dei classici primi mentre si tratta di insalate dalle forme particolari.

Chiara Frascari ci introduce alle ricette dei taralli fai da te e Barbara Asprea propone la sua serie di piatti unici di stagione che ci aiutano a tornare in forma per la prova costume… A questo proposito, il dottor Luca Speciani parla di diete, anche in modo critico.

E poi: le bacche di goji fresche; la produzione biologica delle ciliegie; la liquirizia per tirarsi su; il viaggio all’Isola d’Elba; la camomilla anche come cosmetico e, a proposito, il servizio di peeling naturale con preparazioni fai-da-te per tutte le parti del corpo.