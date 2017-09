E’ IN EDICOLA CUCINA NATURALE DI SETTEMBRE

144 pagine traboccanti idee e consigli! E avete visto chi abbiamo come ospite? Antonino Cannavacciuolo! La sua intervista è sorprendente, lui è più “cucina naturale” di quanto ci si possa aspettare…!

Ma partiamo dalle ricette. Quella che vedete in copertina, insieme ad altre, davvero originali, sono opera dello chef Michele Maino, che ha curato il servizio delle Ricette di stagione dedicato a questo mese di passaggio, che offre ancora il meglio dell’estate ma inizia a proporre anche i prodotti autunnali.

Segue una nuova autrice e fotografa, Rossella Venezia, che ci offre un goloso brunch con bagel farcito, crostata salata di farro, zucchine e caprino e poi torta di riso, pere e zenzero.

Marianna Franchi, precisa come sempre, ci spiega per filo e per segno come realizzare tre fantastici primi piatti al forno di pasta fresca integrale, tutti ricchi di ortaggi; Laura Quintavalle propone invece piatti classici arricchiti dal gusto e dalle sostanze nutrienti dell’uva; Barbara Toselli dedica il suo servizio alle mandorle, sia come ingrediente che come golosi stuzzichini; Carla Barzanò propone tre varianti della mitica caponata.

Ci interrompiamo a metà con la cucina altrimenti non ci resta spazio per parlare un po’ del resto. Tra gli altri: un servizio dedicato alla colazione più salutare; un’intervista sul valore nutrizionale e salutistico dei grani antichi; il latte biologico e che cosa lo distingue da quello convenzionale; un articolo del dottor Luca Speciani sui dolcificanti, il “viaggio bio” a Taormina.

Cucina Naturale di settembre è disponibile in edicola (a 3,40 euro) o in abbonamento nella tradizionale versione cartacea, oppure in PDF, sempre a 3,40 euro, per una comoda e immediata lettura e archiviazione su supporti digitali.