Anche quest’anno, con l’avvicinarsi dell’8 giugno – Giornata Mondiale degli Oceani – La Mer si attiva a sostegno delle risorse marine con una nuova partnership e una confezione da collezione dedicata alla celebrazione della giornata.

Project 0 è l’organizzazione internazionale che La Mer supporterà a livello globale; La Mer Italia e i suoi dipendenti dedicheranno una giornata alla pulizia delle spiagge affiancando Legambiente in uno dei suoi progetti di volontariato.

Come dice il nostro nome, noi siamo il mare. L’ispirazione, la bellezza e gli infiniti cicli di rinnovamento dell’oceano rendono possibile l’arte senza tempo di La Mer.

Per oltre un decennio, La Mer, leader globale nel prestige skincare, si è impegnata nel supportare la protezione degli habitat oceanici per le generazioni future attraverso donazioni, eventi di sensibilizzazione e progetti di riqualificazione marina. Oggi La Mer intensifica i suoi sforzi per proteggere gli oceani ancora più di prima rinnovando l’impegno nel proteggere la nostra “musa” – la Fondazione La Mer Blue Heart Oceans.

La fondazione è dedicata al supporto delle Aree Marine Protette, intensificando gli sforzi di La Mer per la salvaguardia degli oceani in tutto il mondo.“Siamo emozionati per il lancio della Fondazione Blue Heart Oceans e siamo onorati di unirci a una comunità di esploratori, sostenitori e ambientalisti attivamente impegnati in tutto il mondo per il cambiamento,” afferma Sandra Main, Global Brand President, La Mer.

Collaborando con l’organizzazione per la conservazione degli oceani Project 0, La Mer sponsorizzerà un percorso d’arte per aiutare ad ottenere un cambiamento reale per l’oceano attraverso l’arte, la consapevolezza e la connettività. La Wave Walk di La Mer in sostegno di Project 0 comprenderà 50 opere d’arte di artisti, trend-setter e ambientalisti. Le installazioni d’arte verranno svelate in tutta la città di New York nel periodo precedente l’8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani.

L’iniziativa culminerà con un’asta, il cui ricavato netto sarà interamente devoluto alla Fondazione La Mer Blue Heart Oceans e Project 0 per contribuire a supportare il risanamento e la protezione delle MPA nel mondo.

Ogni anno, La Mer si reca presso le coste e le spiagge per aiutare a migliorarne le condizioni, invitando gli altri a fare lo

stesso. Per dare un impatto significativo alle comunità locali, i dipendenti di La Mer in tutto il mondo dedicano il proprio tempo agli sforzi per la salvaguardia marina, dalla pulizia delle spiagge alla semina artificiale di corallo, contribuendo a risanare le aree circostanti per le generazioni future.

Una crema da collezione: Edizione Limitata Blue Heart Crème de la Mer

Ogni anno, una creazione di La Mer esprime amore per la bellezza del mare. L’ambito vasetto di Crème de la Mer diventa una tela per l’omaggio annuale all’oceano e alla sua infinita ispirazione. Quest’anno, onde del colore dell’acqua si aprono a un nuovo mondo di bellezza con l’esclusivo design ispirato al mare per il vasetto della nutriente e rigenerante Crème de la Mer. Edizione limitata Blue Heart Crème de la Mer (100 ml) – 420 € disponibile da fine Maggio 2017 www.cremedelamer.it.

LA GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI

Creata nel 1992 e ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 2009, la Giornata Mondiale degli Oceani si celebra ogni anno l’8 giugno. È un momento per riconoscere l’importanza del mare come ecosistema vitale, per agire nel preservarne la fauna e i delicati habitat naturali.