MAKE UP A TUTTO COLORE. PER OSARE, SEMPRE!

Le tendenze stagionali che cercano il colore vogliono gli occhi con ombretti dalle tinte decise: giallo limone, pesca, rosso, verde prato, azzurro, ma sempre monocromatici. Questi colori audaci e brillanti, luminosi, aprono lo sguardo e lo rendono estremamente sensuale. E se sapete veramente andare “oltre”, osate con trucco occhi e labbra en pendant: rosso sulle palpebre (ottenuto con pennellate di eyeliner o con tocchi di ombretto al centro della palpebra), rosso sulle labbra.

Un tocco di mascara è il gioco è fatto. Se vi sembra di esagerare provate con tocchi di oro, argento e bronzo, verde smeraldo e blu zaffiro al centro della palpebra mobile. Ultimo dettaglio, le sopracciglia, pettinate verso l’alto e ben fissate.

Irrinunciabile il make up firmato Naj Oleari, il brand che ritorna con una linea che è un omaggio al colore e alla femminilità. Sono le mitiche illustrazioni a decorare le finiture di ogni prodotto che, grazie alla ricerca Naj Oleari, ha caratteristiche altissime di tollerabilità e sicurezza perchè formulato senza parabeni e arricchito con ingredienti di origine naturale. E per la prima volta la linea è stata realizzata con i profumi creati in esclusiva da Maître Parfumeur: dalle note delicate dei petali a quelle fresche del sorbetto di fico, passando per i sentori golosi del marshmallow.

Dalla ricerca Nay Oleari, COLOUR FAIR EYESHADOW WET & DRY, ombretto dall’elevato impatto colore, formulato con una speciale miscela di polveri micronizzate che garantisce un’ applicazione facile e scorrevole. Contiene acido ialuronico: nutriente.

In stick ABSOLUTE STAY EYESHADOW, un ombretto a lunga durata e resistente all’acqua. Con estratto di quercia: protettivo.

Il flacone in oro rosa con dettagli pastello custodisce WEAR THE VOLUME MASCARA, il mascara volume effetto panoramico e 3D. La formula cremosa abbinata a un innovativo scovolino super tecnologico amplifica il volume delle ciglia fino al +152% . Mentre le speciali fibre separano, scolpiscono e allungano le ciglia all’infinito.

Innovativo, 3 IN 1 PERFECT BROW è matita e mascara sopracciglia: La matita automatica ha una texture morbida, una coprenza naturale e un tratto preciso per definire e uniformare l’arco delle sopracciglia; lo sfumino permette di sfumare il colore per un risultato naturale e sopracciglia sempre perfettamente in ordine e il mascara fissatore è una mousse soffice, colorata e ricca di fibre di nylon che scolpisce, fissa e rende più folte e definite le sopracciglia.