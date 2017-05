VESTA, ACRYLIC CRYSTAL SPONSOR DEL TEDXBERGAMO

Mancano 24 ore all’avvio dei lavori del TED, il format culturale americano di successo mondiale dedicato a Tecnologia, Intrattenimento e Design. L’Edizione di Bergamo aprirà i battenti Domenica 14 Maggio, negli spazi del Centro Congressi Giovanni XXIII ed eplorerà il tema “IT’S TIME TO…”VESTA, azienda marchigiana specializzata in cristallo acrilico per l’abitare contemporaneo, supporta l’evento in qualità di “gold sponsor”

Anche quest’anno l’evento ispirato all’innovazione nella tecnologia, nell’intrattenimento e nel design propone un tema stimolante e aperto: “IT’S TIME TO…” che mentre pone una domanda, pare insieme rispondere alle suggestioni lanciate nelle edizioni precedenti: “rays of light”, “innovision” e “change”.

VESTA è felice e orgogliosa di partecipare, non solo per la qualità dei contenuti e la statura dei relatori, ma perché dalla sua nascita nel 2001 orienta le proprie energie allo sviluppo di progetti sperimentali, capaci di impiegare la tecnologia per il piacere di una comunicazione trasparente e d’impatto, per la gioia del convivio e del comfort domestico, del miglior connubio di funzionalità ed estetica.

Sono dunque la tecnologia, l’intrattenimento e il design le direttrici che hanno guidato il percorso di VESTA nelle sue proposte per la promozione dell’immagine di marca, l’allestimento di punti vendita e per l’abitare, con luci d’arredo, complementi, accessori e oggetti smart sempre più integrati con il quotidiano.

Grazie a una felice combinazione di tradizione artigiana, gusto contemporaneo e tecniche produttive d’avanguardia come la marcatura laser e il silk finishing, VESTA valorizza la luce naturale e l’anima degli ambienti: la trasparenza cristallina del metacrilato e la sua lucidità naturale risaltano infatti in qualsiasi contesto – domestico, pubblico o professionale -, creando un’immediata consonanza.

Il desiderio è quello di innovare reinterpretando la tradizione e cogliendo nuovi stimoli dal contemporaneo: dalla cultura digitale, ad esempio, dal bisogno di tutelare l’ambiente e da quello di esplorare il mondo.

Nascono così i nuovissimi complementi in cristallo acrilico riciclato; le lampade da tavolo con USB charger integrato; le luci led ispirate alle grandi capitali internazionali; gli accessori per l’ufficio e la casa in cristallo acrilico specchiato.

Che riflettono – letteralmente – il nostro spazio vitale.

Da questo input nasce, infine, l’idea creativa studiata per TEDxBergamo, piccolo omaggio per tutti i gentili ospiti: una clessidra da tavolo con alloggio in cristallo acrilico specchiato e un calembour serigrafato sul packaging: IT’S TIME TO REFLECT. Perché per 5 minuti di riflessione in più sono un tempo minimo, interstiziale, ma prezioso.

Less is enough. If more is left to reflection. www.vesta.design